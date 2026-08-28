„Familien-Zusammenführung“ auf Greifvogelstation

Geschwisterchen gefunden

Zwei Tage später wurde nur wenige Meter von jener Stelle, an der „Solis“ entdeckt worden war, ein zweiter junger Wespenbussard gefunden. Auch dieser war in einem sehr schlechten Zustand. Vollkommen ausgehungert wurde auch „Helios“, wie er mittlerweile genannt wird, zur Greifvogelstation gebracht. Und siehe da: Die beiden Jungvögel kannte sich offenbar – sie dürften Geschwister sein.