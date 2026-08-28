„Sind sie schlau, gibt es darauf keine Wetten“

Fußball-Legende und Sky-Experte Lothar Matthäus über den Start der deutschen Bundesliga, unsere Top-Legionäre und die Chancen der rot-weiß-roten Trainer. Plus: wen er als ersten Herausforderer von Meister Bayern München sieht.
Herr Matthäus, was muss passieren, damit Bayern kommende Saison nicht Meister wird?
Lothar Matthäus: Da kann gar nichts passieren, weil in München alles stimmt, zwischen Trainer Kompany und das Team kein Blatt Papier passt. Wenn die Buchmacher schlau sind, nehmen sie Wetten auf Bayern als Meister gar nicht mehr an.
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