„Sind sie schlau, gibt es darauf keine Wetten“

Herr Matthäus, was muss passieren, damit Bayern kommende Saison nicht Meister wird?

Lothar Matthäus: Da kann gar nichts passieren, weil in München alles stimmt, zwischen Trainer Kompany und das Team kein Blatt Papier passt. Wenn die Buchmacher schlau sind, nehmen sie Wetten auf Bayern als Meister gar nicht mehr an.