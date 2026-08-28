Gürtelrose: Ärzte warnen jetzt vor „Impflotterie“

Besonders heikel: Für einen vollständigen Schutz sind zwei Dosen im Abstand von zwei bis sechs Monaten nötig. Laut Ärztekammer seien im e-Impfshop immer wieder nur kleinere Mengen verfügbar. Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied spricht deshalb von einer „Impfstofflotterie“. Zudem fehle ein nachvollziehbarer Plan, wie Patienten nach der ersten Dosis rechtzeitig zur zweiten kommen.