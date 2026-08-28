Gürtelrose: Ärzte warnen jetzt vor „Impflotterie“

Viele Menschen warten derzeit auf die zweite Impfung gegen Gürtelrose. Das Gesundheitsministerium kontert.
Streit um die kostenlose Gürtelrose-Impfung. Die Wiener Ärztekammer kritisiert mangelnde Transparenz und Schwierigkeiten bei der Bestellung für den niedergelassenen Bereich. Seit bald einem Jahr würden Ärzte mit einer unsicheren Versorgung für ihre Patienten kämpfen.
Besonders heikel: Für einen vollständigen Schutz sind zwei Dosen im Abstand von zwei bis sechs Monaten nötig. Laut Ärztekammer seien im e-Impfshop immer wieder nur kleinere Mengen verfügbar. Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied spricht deshalb von einer „Impfstofflotterie“. Zudem fehle ein nachvollziehbarer Plan, wie Patienten nach der ersten Dosis rechtzeitig zur zweiten kommen.
Kammerpräsident Johannes Steinhart fordert deshalb klare Angaben zu verfügbaren Mengen und einen verbindlichen Versorgungsplan. In Österreich treten laut Ärztekammer jährlich rund 30.000 bis 40.000 Gürtelrose-Fälle auf.
Ministerium dementiert – und nennt Grenzen
Das Gesundheitsministerium weist die Kritik zurück. Seit Beginn des Programms seien fast 900.000 Dosen bereitgestellt worden, mit Stand 25. August waren rund 633.250 Impfungen im e-Impfpass dokumentiert.
Nach reibungslosem Nachschub klingt die Antwort nicht. Der Impfstoff werde international produziert, Österreich sei von den verfügbaren Produktionsmengen abhängig. Zwischen einzelnen Lieferungen könne zudem zeitweise nicht jede Ordination unmittelbar nachbestellen.
Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig verweist auch auf die Kosten: „Wir können Impfstoff nicht in beliebiger Menge und zu jedem Preis am Weltmarkt einkaufen.“
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