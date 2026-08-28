Zuckerzusatz Xylit kann das Herz schädigen

Höhere Wahrscheinlichkeit für Blutgerinnsel

„In früheren Studien haben wir gezeigt, dass Xylit die Fähigkeit von Blutplättchen zur Bildung von Blutgerinnseln erhöhen kann. Wir stellten außerdem fest, dass hohe Blutwerte von Xylitol bei Hochrisikopersonen über einen Zeitraum von drei Jahren mit Herz-Kreislauf-Ereignissen in Verbindung standen. Hier haben wir untersucht, ob Xylit die kardiovaskulären Ereignisse in einer größeren Stichprobe der Allgemeinbevölkerung über eine viel längere Nachbeobachtung erhöht“, sagte Witkowski. Kardiovaskuläre Ereignisse wurden als Tod, Herzinfarkt oder Schlaganfall definiert.