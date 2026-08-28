Warum grüßen wir am Berg jeden?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen.
Nur wenige Menschen denken wie der frühere Chefredakteur des „Prager Tagblatts“, Rudi Thomas („Was die Natur betrifft, genügt mir der Schnittlauch auf der Suppe“), und verlassen ihre Stadt auf keinen Fall freiwillig. Die meisten von uns schätzen ein wenig Luftveränderung in der freien Natur, und als Österreicher bietet sich dafür die Bergwelt der Alpen an. Bei diesem Ortswechsel vom Tief- ins Hochland stellt sich zugleich ein wundersames Phänomen ein, das so gut wie alle passionierten Wanderer kennen: In den Bergen grüßen einander Menschen, die sich im Tal ignorieren würden – ja und selbst solche, die sich im Tal vom Sehen her bereits kannten, sich aber erst auf dem Alpenpfad oder in einer Berghütte gegenseitig ansprechen.
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