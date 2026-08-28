18 Kilo! Ärzte in Graz entfernten riesigen Tumor

„Die Größe eines Tumors sagt eigentlich nichts darüber aus, ob er gut- oder bösartig ist. In diesem Fall hatte der Tumor zwar nahezu den gesamten Bauchraum ausgefüllt und andere Organe massiv verdrängt, war aber zum Glück nicht in sie eingewachsen“, erklärt der verantwortliche Chirurg Armin Bader. Die Patientin hat sich gut von der Operation erholt und konnte bereits zwei Tage nach dem Eingriff aus dem Krankenhaus entlassen werden.