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Tödliche Häufung

Zwei Unfälle in Folge: Wie (un)sicher ist Fliegen?

Österreich
28.08.2026 06:04
In den Statistiken werden die Tausenden Stunden verglichen, die es dauert, bis es bei einer ...
In den Statistiken werden die Tausenden Stunden verglichen, die es dauert, bis es bei einer bestimmten Aktivität zu einem tödlichen Zwischenfall kommt.(Bild: Krone KREATIV/Paul Tikal)
Porträt von Paul Tikal
Von Paul Tikal

Zwei Flugunfälle, drei zerstörte Maschinen, vier Tote – und das alleine seit Wochenbeginn in Österreich. Doch wie gefährlich die Privatfliegerei wirklich ist, zeigt erst ein Blick in die Statistik.

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Nach den verheerenden Abstürzen im Bezirk Krems am Montag und über dem Attersee am Mittwoch stellt sich die Frage: wie sicher sind Privatpiloten und ihre Passagiere, wenn sie in Kleinflugzeugen in ihrer Freizeit über Österreich kreisen? Die Zahlen geben Aufschluss:

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