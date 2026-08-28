Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Details zum Kunstraub

Einst trug Königin das Collier, jetzt ist es weg!

Wien
28.08.2026 10:35
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es ist ein Unikat und von immensem Wert – wo es sich nun befindet, ist aktuell aber völlig unklar. Wie berichtet, schlugen am frühen Donnerstagnachmittag zwei bis dato Unbekannte bei einer Kunstausstellung im Wiener MAK buchstäblich zu. Das Duo zertrümmerte mit einem Hammer eine der Vitrinen und flüchtete mit dem Millionen-Schatz.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die beiden unbekannten Männer mimten interessierte Besucher, als sie gegen 14 Uhr die Ausstellung „Glanzstücke“ im Museum für angewandte Kunst betraten. Dann ging alles offenbar schnell. Mit einem Hammer wurde die Vitrine, hinter dem sich das Objekt der Begierde befand, eingeschlagen, das sündhaft teure Collier herausgenommen und die Flucht zu Fuß in Richtung Stadtpark angetreten.

Einer der beiden Täter soll eine mutmaßlich echte Schusswaffe mitgeführt haben. Diese wurde laut Polizeisprecherin Anna Gutt zwar nicht eingesetzt, jedoch zeigte der Mann diese offen, um sich den Weg freizumachen.

Das Collier bei der Ausstellung „Glanzstücke“ vor dem Coup
Das Collier bei der Ausstellung „Glanzstücke“ vor dem Coup(Bild: IVAN EROFEEV)

Getragen von der ägyptischen Königin
Besetzt ist das Schmuckstück mit 673 Diamanten. Es war im Auftrag der ägyptischen Königsfamilie entworfen worden. Getragen wurde es demnach von der ägyptischen Königin Nazli 1939 bei der Hochzeit ihrer Tochter Fawzia mit dem iranischen Kronprinzen und späteren Schah Mohammad Reza Pahlavi.

Königin Nazli mit dem gestohlenen Collier, das sie bei der Hochzeit ihrer Tochter im Jahr 1939 ...
Königin Nazli mit dem gestohlenen Collier, das sie bei der Hochzeit ihrer Tochter im Jahr 1939 trug(Bild: zVg)
Das gestohlene Collier in Nahaufnahme
Das gestohlene Collier in Nahaufnahme(Bild: LPD Wien)

2015 bei Sotheby‘s ersteigert
Im Jahr 2015 wurde es beim traditionsreichen Auktionshaus Sotheby‘s in New York um 4,3 Millionen Dollar (3,7 Millionen Euro) ersteigert. Und nun war es Teil der aktuellen Ausstellung „Glanzstücke“, die Schmuckstücke von Van Cleef & Arpels sowie Objekte aus der MAK-Sammlung zeigt – bis zum Coup am Donnerstag.

Eine der beiden Gesuchten
Eine der beiden Gesuchten(Bild: LPD Wien)
Der zweite gesuchte Mann
Der zweite gesuchte Mann(Bild: LPD Wien)

Derzeit werden Videos rund um das MAK sowie Spuren ausgewertet, die Ermittler erhoffen sich so Hinweise auf die beiden Flüchtigen. Auch die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Neben Hinweisen auf die Täter können auch Informationen zum gestohlenen Collier für die Ermittler wichtig sein. 

Sachdienliche Hinweise werden – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

Lesen Sie auch:
Nach dem Schmuckdiebstahl in einem Wiener Museum sind die Verdächtigen auf der Flucht. Die ...
Beute im Millionenwert
Spektakulärer Kunstraub: Polizei sucht diese Täter
28.08.2026
Flucht mit Diamanten
Bewaffneter Kunstraub in Wiener Museum
27.08.2026

Vermutet wird jedenfalls – wie bereits berichtet – ein „Auftragsjob“, es dürfte sich um einen gezielten Coup einer am Balkan ansässigen Gruppierung handeln. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nach dem Duo wird national und international gefahndet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
28.08.2026 10:35
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Männer
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
21° / 32°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
21° / 32°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
20° / 31°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
20° / 32°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
20° / 32°
Symbol heiter

krone.tv

Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
176.369 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
171.251 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
125.842 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1141 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
992 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
666 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Mehr Wien
Ungewöhnliche Beute
Eier und Bankkarten gestohlen: Hotelgast gefasst
In die MetaStadt
Take That kommen für einen „Krone“-Gig nach Wien
Details zum Kunstraub
Einst trug Königin das Collier, jetzt ist es weg!
Nach Prozess enthaftet
16-Jähriger sticht Nachbarn nieder: „Hasse Gewalt“
2500 Tiere in Wohnung
Mäuseplage verpestet Wohnhaus in Favoriten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf