Einst trug Königin das Collier, jetzt ist es weg!

Es ist ein Unikat und von immensem Wert – wo es sich nun befindet, ist aktuell aber völlig unklar. Wie berichtet, schlugen am frühen Donnerstagnachmittag zwei bis dato Unbekannte bei einer Kunstausstellung im Wiener MAK buchstäblich zu. Das Duo zertrümmerte mit einem Hammer eine der Vitrinen und flüchtete mit dem Millionen-Schatz.