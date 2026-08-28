Einst trug Königin das Collier, jetzt ist es weg!

Es ist ein Unikat und von immensem Wert – wo es sich nun befindet, ist aktuell aber völlig unklar. Wie berichtet, schlugen am frühen Donnerstagnachmittag zwei bis dato Unbekannte bei einer Kunstausstellung im Wiener MAK buchstäblich zu. Das Duo zertrümmerte mit einem Hammer eine der Vitrinen und flüchtete mit dem Millionen-Schatz.
Die beiden unbekannten Männer mimten interessierte Besucher, als sie gegen 14 Uhr die Ausstellung „Glanzstücke“ im Museum für angewandte Kunst betraten. Dann ging alles offenbar schnell. Mit einem Hammer wurde die Vitrine, hinter dem sich das Objekt der Begierde befand, eingeschlagen, das sündhaft teure Collier herausgenommen und die Flucht zu Fuß in Richtung Stadtpark angetreten.
Einer der beiden Täter soll eine mutmaßlich echte Schusswaffe mitgeführt haben. Diese wurde laut Polizeisprecherin Anna Gutt zwar nicht eingesetzt, jedoch zeigte der Mann diese offen, um sich den Weg freizumachen.
Getragen von der ägyptischen Königin
Besetzt ist das Schmuckstück mit 673 Diamanten. Es war im Auftrag der ägyptischen Königsfamilie entworfen worden. Getragen wurde es demnach von der ägyptischen Königin Nazli 1939 bei der Hochzeit ihrer Tochter Fawzia mit dem iranischen Kronprinzen und späteren Schah Mohammad Reza Pahlavi.
2015 bei Sotheby‘s ersteigert
Im Jahr 2015 wurde es beim traditionsreichen Auktionshaus Sotheby‘s in New York um 4,3 Millionen Dollar (3,7 Millionen Euro) ersteigert. Und nun war es Teil der aktuellen Ausstellung „Glanzstücke“, die Schmuckstücke von Van Cleef & Arpels sowie Objekte aus der MAK-Sammlung zeigt – bis zum Coup am Donnerstag.
Derzeit werden Videos rund um das MAK sowie Spuren ausgewertet, die Ermittler erhoffen sich so Hinweise auf die beiden Flüchtigen. Auch die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Neben Hinweisen auf die Täter können auch Informationen zum gestohlenen Collier für die Ermittler wichtig sein.
Sachdienliche Hinweise werden – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.
Vermutet wird jedenfalls – wie bereits berichtet – ein „Auftragsjob“, es dürfte sich um einen gezielten Coup einer am Balkan ansässigen Gruppierung handeln. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nach dem Duo wird national und international gefahndet.
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