Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln

Die Finanzierung und der Fortbestand der Kette seien über September hinaus nicht mehr gesichert, sagte auch Sanierungsfachmann Alexander Höpfner von der Kanzlei ATC Tischendorf zur „Bild“. Laut dem Bericht werden in Deutschland sämtliche Mietverträge bis zum 30. September gekündigt. Ungefähr 730 Menschen verlieren ihre Jobs. Depot soll deshalb aber nicht Geschichte sein, wie Gries ankündigte. „Wir werden mit den Vermietern in Dialog gehen, um neue Mietverträge abzuschließen. Depot wird nicht verschwinden“, sagte er. Die Belegschaft wird demnach aber deutlich kleiner ausfallen als bisher.