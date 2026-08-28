Salzburger Horror-Haus: Zustände immer ekelhafter

Die Zustände am und um den Salzburger Hauptbahnhof sind prekär. Vor allem ein Hochhaus in der Fanny-von-Lehnert-Straße vor dem Südtiroler Platz ist in einem grauslichen Zustand. Bei diesem alten Wohnkomplex, auch „Horror-Haus“ genannt, zeigt sich seit Jahren deutlich, wie groß die Probleme in der Bahnhofsgegend der Landeshauptstadt sind.