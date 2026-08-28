Manipulationsvorwurf gegen KTM: Untersuchung läuft

Dem Innviertler Motorradhersteller KTM droht weiterhin rechtliches Ungemach. Im Frühling wurden, wie berichtet, Vorwürfe bekannt, wonach das Unternehmen manipulierte Enduro-Bikes verkaufen soll. Recherchen eines internationalen Mediennetzwerks ergaben, dass KTM „die systematische Entdrosselung einer gesamten Reihe seiner Motorräder ermöglicht, noch bevor diese die Kundinnen und Kunden erreichen“, hieß es damals in den Berichten. KTM selbst betonte hingegen: Kunden könnten die Drosselung zwar aufheben lassen, werden aber informiert, dass damit die Straßenzulassung erlischt. Insofern würden die Vorwürfe auf einem „grundlegenden Missverständnis“ beruhen, so die Innviertler.