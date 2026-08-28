16-Jähriger sticht Nachbarn nieder: „Hasse Gewalt“

Der 16-Jährige stach heftig auf seinen Nachbarn ein – umbringen wollte er ihn nach eigener Aussage aber nicht. Seinen Pitbull ohne Beißkorb und Leine soll er dabei nur zufällig mitgenommen haben. Die Staatsanwaltschaft vermutet jedoch, der Hund hätte zur Einschüchterung dienen sollen. Nach seinem Prozess wegen Mordversuchs kann er dann aber nach Hause gehen.