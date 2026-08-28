Philipp bewegt: So wichtig ist tägliche Bewegung!

Bewegung tut jeden Tag gut! In der neuen Folge zeigt Philipp einfache Übungen für Rücken, Brust und Gleichgewicht. Beim Butterfly wird gedehnt, auf einem Bein trainiert und ganz nebenbei über seine Begegnung mit Gerdi Seidel geplaudert. Denn: Bewegung verbindet! Und Apropos Fotos: Schickt Philipp gerne eure schönsten Bewegungsmomente an philippbewegt@krone.tv.