Partielle Mondfinsternis: Spektakel gut zu sehen

Das Himmelsschauspiel begann um 4.34 Uhr mit dem Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde. Während die Mondverdeckung in Ostösterreich gegen Ende hin Konkurrenz durch die zunehmende Helligkeit infolge des Sonnenaufgangs knapp nach 6 Uhr bekam, war in Westösterreich bei günstigen Bedingungen noch die maximale Verfinsterung um 6.13 Uhr sichtbar. So ging die Sonne im Westen des Landes erst um 6.35 Uhr auf, der Mond um 6.41 Uhr unter.