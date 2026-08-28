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Sonne als Konkurrent

Partielle Mondfinsternis: Spektakel gut zu sehen

Österreich
28.08.2026 11:03
Porträt von krone.at
Von krone.at

Spektakuläres Himmelsschauspiel in den frühen Freitagmorgenstunden: In vielen Landesteilen gab es gute Sicht auf die partielle Mondfinsternis.

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Das Himmelsschauspiel begann um 4.34 Uhr mit dem Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde. Während die Mondverdeckung in Ostösterreich gegen Ende hin Konkurrenz durch die zunehmende Helligkeit infolge des Sonnenaufgangs knapp nach 6 Uhr bekam, war in Westösterreich bei günstigen Bedingungen noch die maximale Verfinsterung um 6.13 Uhr sichtbar. So ging die Sonne im Westen des Landes erst um 6.35 Uhr auf, der Mond um 6.41 Uhr unter. 

Das passiert bei der Mondfinsternis

Mondfinsternisse gibt es nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei auf einer Linie und der Erdtrabant wandert durch den Kern- bzw. Halbschatten der Erde. Ist der Mond vollständig vom Kernschatten bedeckt, spricht man von einer totalen Mondfinsternis, ist er – wie im aktuellen Fall – nur teilweise bedeckt, nennt man es partielle Mondfinsternis. Am Freitag war bei der maximalen Verfinsterung die Mondscheibe zu 93 Prozent vom Erdschatten bedeckt.

Kaum Wolken am Himmel
Laut Angaben der GeoSphere Austria von Freitagfrüh könnte die Sicht auf das Himmelsschauspiel durch den aktuell in der Luft liegenden Saharastaub etwas getrübt worden sein, wie es auf Nachfrage hieß. Bis auf einige Wolkenfelder, die sich in der Zeit der Mondfinsternis zwischen Salzburg und Wien befanden, dürften dem Beobachten in weiten Teilen des Bundesgebiets aber kaum dichte Wolkenpakete entgegengestanden sein.

(Bild: zVg)
(Bild: zVg)
(Bild: zVg)

In Richtung Burgenland und im Süden gab es in den neuralgischen Stunden eher wenig Bedeckung. Auch in Tirol, Vorarlberg und im südlichen Bayern waren die Beobachtungsvoraussetzungen den Angaben von Geosphere Austria zufolge vielfach relativ gut. 

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