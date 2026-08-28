„Ich war nicht schuld an den vielen Konkursen!“

Völkermarkt-Coach Rudi Perz (54) fühlt sich als Austria-Legende, werkte bei allen (auch nicht mehr existenten) Klagenfurter Klubs im Wörthersee-Stadion – und übt vor dem Regionalliga-Duell am Freitag (19.20 Uhr, live auf krone.tv) Kritik an der Finanzpolitik seines Ex-Klubs.