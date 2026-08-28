Fünfjahreswertung: Österreich auf dem Vormarsch

Österreich kann noch in zumindest 24 Partien punkten

Der 14. Dänemark und der 13. Norwegen haben bereits über zehn Zähler Vorsprung, zudem sind diese beiden Nationen mit jeweils vier Ligaphasen-Startern für die kommenden Monate sehr gut aufgestellt. Österreichs Vereine können noch in zumindest 24 Partien Punkte sammeln. Ein Sieg in der Ligaphase würde für die Fünfjahreswertung 0,4 Zähler bringen, ein Remis 0,2. Zudem gibt es Bonuspunkte für Endplatzierungen – in der Europa League und Conference League allerdings nur dann, wenn man unter den Top 24 der 36 Teilnehmer landet und damit in die K.o.-Phase aufsteigt.