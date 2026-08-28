Royals trauern: „Harald gab alles für Norwegen“

Norwegen trauert um König Harald – und Europas Königshäuser trauern mit Norwegen: Die Nachricht vom Tod des 89-jährigen Monarchen sorgte am Freitag für Betroffenheit. Erste Beileidsbekundungen kamen von König Carl Gustaf von Schweden oder König Frederik von Dänemark.
„Mit großer Trauer haben meine Familie und ich die Nachricht vom Tod unseres lieben Freundes, König Harald, aufgenommen“, teilte König Carl Gustaf, der Pate von König Haakon ist, am Freitag auf Instagram mit.
„Er war ein guter Freund“
In seiner Beileidsbekundung ehrte der schwedische König unter anderem Haralds außergewöhnliche Lebensgeschichte, aber auch seine Leidenschaft für den Sport. „Er gab ,alles für Norwegen‘“, erklärte Carl Gustaf in Anlehnung an Haralds Eid.
Sehen Sie hier das Kondolenzschreiben von König Carl Gustaf von Schweden:
„Über all die Jahre hinweg war der König mir, meiner Familie und Schweden ein guter Freund. König Harald wird nun von vielen Menschen in unserem Land betrauert“, fuhr der 80-Jährige fort. „Meine Familie und ich sprechen Königin Sonja heute unser tiefstes Beileid aus.“
Seine Gedanken seien aber auch beim neuen König Norwegens, zu dem er eine ganz besondere Verbindung hat, so Carl Gustaf: „Ich wünsche meinem lieben Patensohn Haakon – der nun die Nachfolge seines Vaters als König von Norwegen antritt – viel Erfolg und alles Gute für seinen künftigen Dienst an unserer Brudernation und deren Volk.“
König Frederik trauert um „Onkel Harald“
Auch König Frederik von Dänemark richtete nach dem Tod von König Harald emotionale Worte an Haakon. „Mit großer Trauer haben wir vom Tod deines Vaters, Seiner Majestät König Harald, erfahren. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gelten Tante Sonja, dir und Mette-Marit sowie eurer Familie“, hieß es in einem Statement, das die Royals auf Instagram veröffentlichten.
König Frederik drückte mit dieser Nachricht sein Beileid zum Tod von König Harald aus:
„Dein Vater hat meiner Mutter und uns beiden sehr viel bedeutet. Mit seinem warmherzigen, trockenen Humor und seiner unerschütterlichen Ruhe vermittelte Onkel Harald seinem Gegenüber stets ein Gefühl von Geborgenheit und Gelassenheit“, schrieb Frederik weiter. „Er war ein außergewöhnlicher Mensch – mit einem Schalk im Nacken und einem großen Herzen.“
„Seit Generationen eng verbunden“
35 Jahre lang sei König Harald „eine starke, verbindende Persönlichkeit für das norwegische Volk“ gewesen, der „Pflichtgefühl und Verantwortung mit Präsenz und Mitgefühl“ verbunden habe.
„Die Bande zwischen Dänemark und Norwegen sind stark“, hieß es in der Nachricht weiter. „Seit Generationen sind unsere Familien und unsere Länder eng miteinander verbunden. Dein Vater wird als Symbol für das stehen, was uns vereint. Nun trittst du deine Rolle als König an. Wir wissen, dass du sie mit derselben Ehre und Würde ausfüllen wirst, wie es dein Vater getan hat. Mögen Glaube, Hoffnung und Liebe dich auf deinem Weg begleiten und dir Kraft geben.“
Charles verabschiedet sich von „geliebtem Freund und Cousin“
Beileidsbekundungen kamen auch von König Charles. „Mit tiefster Trauer“ hätten er und seine Frau „vom Tod meines lieben Cousins, König Harald V. von Norwegen“ erfahren, schrieb der britische Monarch in seiner Nachricht.
Mit bewegenden Worten nahm König Charles von König Harald Abschied:
35 Jahre habe Harald seinem Volk mit „unerschütterlicher Hingabe“ gedient und Norwegen durch Zeiten großen Umbruchs mit „Wärme und Menschlichkeit“ gelenkt.
„Während Norwegen den Verlust einer so herausragenden Persönlichkeit betrauert, gedenkt meine gesamte Familie eines überaus geliebten Königs und Freundes, dessen Freundlichkeit, Mitgefühl und tiefes Pflichtgefühl über das Meer und über Jahrzehnte widerhallte“, schrieb Charles weiter.
König Charles sprach auch im Namen von Königin Camilla Königin Sonja und ihrer Familie sein tiefstes Mitgefühl aus.
„Werden Freundschaft immer im Herzen tragen“
Auch die königliche Familie in den Niederlanden äußerte ihre Trauer. „Wir werden die Erinnerung an unsere besondere Freundschaft mit ihm für immer in unseren Herzen tragen“, teilten König Willem-Alexander und Königin Máxima auf Instagram mit.
Sehen Sie hier das Posting der niederländischen Royals:
„König Harald diente seinem Land mit Liebe, Stolz und Überzeugung“, hieß es in der Nachricht weiter. „Die Zeit, die wir gemeinsam damit verbrachten, Oslo und die Gegend weiter nördlich zu erkunden, war wirklich unvergesslich. Und wir sind ebenso dankbar dafür, wie er die Niederlande und das niederländische Volk angenommen hat.“
„Humor und Menschlichkeit“
Belgiens König Philippe und Königin Mathilde erklärten, Haralds „Humor, seine Menschlichkeit und seine Aufrichtigkeit haben ihn zu einem wirklich besonderen Menschen“ gemacht.
Sehen Sie hier die Nachricht des belgischen Königshauses zum Tod von König Harald:
Fürst Albert und Fürstin Charlène richteten dem neuen König Haakon nach dem Tod seines Vaters ihr tiefstes Mitgefühl aus. Gleichzeitig unterstrichen sie in ihrer Nachricht: „Wir sind davon überzeugt, dass Eure Majestät – gestärkt durch die vielen Jahre im Dienste Norwegens – das Werk Eures Vaters mit derselben Würde und Hingabe fortführen werden.“
Diese Botschaft veröffentlichte das Fürstenpaar von Monaco nach dem Tod von König Harald:
„Tiefe Trauer“ auch in Luxemburg
Großherzog Guillaume von Luxemburg bekundete nach dem Tod von König Harald ebenfalls sein Beileid. „Der Tod Seiner Majestät König Harald V. von Norwegen erfüllt die Großherzogin und mich mit tiefer Trauer“, hieß es in der Nachricht.
Sehen Sie hier die Beileidsbekundungen aus dem Großherzogtum Luxemburg:
Und weiter: „Die Last der Jahre und die Bürden seiner 35-jährigen Regierungszeit schienen seiner außergewöhnlichen Kraft, seiner Willensstärke und seiner Ausdauer, die ihn sein Leben lang begleiteten, nichts anhaben zu können.“ So habe Harald noch im Jahr 2022 im Alter von 85 Jahren an einer internationalen Regatta teilgenommen und sei bis zuletzt seinem „Alles für Norwegen“ treu geblieben.
„Das luxemburgische Volk, die Großherzogin und ich – gemeinsam mit Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa – sprechen Ihnen, Ihrer Familie sowie allen Norwegerinnen und Norwegern unser tiefstes Beileid aus“, schrieb Guillaume abschließend.
König Harald von Norwegen starb am Freitag in den frühen Morgenstunden im Rikshospitalet in Oslo, wie der Palast am Freitag bekannt gab. Mit dem Tod des 89-jährigen Monarchen wurde sein Sohn Haakon automatisch neuer König von Norwegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.