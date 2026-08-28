Take That kommen für einen „Krone“-Gig nach Wien

Acht Jahre nach ihrem letzten Wien-Auftritt kommen die britischen Boyband-Kultmusiker von Take That endlich wieder in die Bundeshauptstat. Die „Krone“ holt Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen am 22. Juli für ein Konzert in die Wiener MetaStadt – alle großen Top-Hits inklusive. Und auch ein neues Album werden sie im Gepäck haben.
Die nackten Zahlen sind mehr als beeindruckend: 28 Top-40 Singles in Großbritannien, 17 davon in den Top-5. Ein ganzes Dutzend eroberte sogar die Spitzenposition, neun ihrer Alben eroberten den Thron in den dortigen Chartlisten. Acht BRIT-Awards und rund 15 Millionen verkaufter Alben allein im Vereinigten Königreich sprechen eine eindeutige Sprache. Nun kehren die Superstars von Take That 2027 wieder für ein exklusives Konzert nach Österreich zurück.
Das letzte Mal begeisterten Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen im Juni 2019 in der Wiener Stadthalle und ließen unsterbliche Hits wie „These Days“, „Everything Changes“ oder „Back For Good“ vom Stapel. Die Popularität um das britische Trio, früher sogar mit Megastar Robbie Williams, war in den 90er-Jahren nicht mit Worten zu beschreiben, ist aber auch heut noch unheimlich hoch. Nun geht das Trio mit dem sympathischen Lächeln, den perfekt choreografierten Tänzen und all den Hits wieder auf Tour. Mit dabei auch ein neues Studioalbum, das die zwei bereits bekannten Songs „You‘re A Superstar“ und „Sweet July“ und weitere Hits beinhalten wird.
Im Zuge dessen machen sie am 22. Juli für ein „Krone“-Konzert am Open-Air-Gelände der Wiener MetaStadt Halt und werden unter Garantie alle großen Hits zum Besten geben. Unter www.oeticket.com startet der Vorverkauf für die Top-Show am Freitag, 4. September, 10 Uhr. Greifen Sie zu, solange es noch Karten gibt.
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