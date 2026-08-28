Take That kommen für einen „Krone“-Gig nach Wien

Das letzte Mal begeisterten Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen im Juni 2019 in der Wiener Stadthalle und ließen unsterbliche Hits wie „These Days“, „Everything Changes“ oder „Back For Good“ vom Stapel. Die Popularität um das britische Trio, früher sogar mit Megastar Robbie Williams, war in den 90er-Jahren nicht mit Worten zu beschreiben, ist aber auch heut noch unheimlich hoch. Nun geht das Trio mit dem sympathischen Lächeln, den perfekt choreografierten Tänzen und all den Hits wieder auf Tour. Mit dabei auch ein neues Studioalbum, das die zwei bereits bekannten Songs „You‘re A Superstar“ und „Sweet July“ und weitere Hits beinhalten wird.