Nepal: Satellitenbilder zeigen massive Zerstörung

Schwierige Identifizierung

Mittlerweile gibt es bereits mehr als 500 bestätigte Todesopfer durch die Sturzflut. Diese Zahl dürfte noch weiter steigen. Laut nepalesischer Polizei wurden viele Leichen noch nicht identifiziert, auch weil die Körper von der Flut stark beeinträchtigt wurden. „Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir einen vollständigen Überblick über die Vermissten haben, da wir derzeit noch kein klares Bild haben“, sagte Polizeisprecher Abi Narayan Kafle der Deutschen Presse-Agentur.