Touristen sind schuld
Urlaubsort in Italien leidet unter Rattenplage
Ungebetene Gäste stören derzeit die Urlaubsidylle im sonst beschaulichen Küstenstädtchen Muggia im Norden Italiens. Der Ort leidet unter einer Rattenplage – und die Touristen sollen Schuld an der Misere sein.
An der Uferpromenade der rund 13.000-Einwohner-Gemeinde tummeln sich ungeöhnlich viele Ratten. Die Einwohner haben die Schuldigen dafür schon gefunden: Denn Badegäste sollen verantwortlich für diesen Misstand sein.
Situation an Wochenenden besonders schlimm
Denn Touristen würden täglich viele Essensreste am Strand zurücklassen, die die Nager anlocken. Pizzakarton und andere Essensbehälter würden einfach zurückgelassen – eine willkommene Nahrungsquelle für die Pelztierchen. Besonders an den Wochenenden würde besonders viel Müll am Strand zurückgelassen.
Die Stadtverwaltung versucht, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. „Die Köder wurden mehr als verdoppelt“, so der Bürgermeister Paolo Polidori. „Aber solange die Ratten Futter finden, ziehen sie dieses natürlich den Ködern vor.“
Er appelliert an die Strandbesucher, dass diese keine Essensreste liegen lassen sollen – Müllsünder sollen gemeldet werden. Der Stadtchef stellt klar, dass dies auch im eigenen Interesse der Urlauber und Einheimischen sei.
Bürgermeister will Strafen anheben
Es drohen empfindliche Strafen, wenn man seinen Abfall nicht ordnungsgemäß in einem Mistkübel entsorgt: Wer erwischt wird, muss mit einer Geldbuße zwischen 150 und 450 Euro rechnen. Doch es könnte künftig sogar noch teurer werden: „Wir erwägen, die Strafen zu verschärfen, weil dieses Verhalten besonders unsinnig und unzivilisiert ist“, so der Bürgermeister.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.