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Touristen sind schuld

Urlaubsort in Italien leidet unter Rattenplage

Ausland
28.08.2026 11:00
Muggia will der Rattenplage Herr werden – mehr Köder werden ausgelegt, die Strafen für ...
Muggia will der Rattenplage Herr werden – mehr Köder werden ausgelegt, die Strafen für Müllsünder sollen erhöht werden.(Bild: TTLmedia - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ungebetene Gäste stören derzeit die Urlaubsidylle im sonst beschaulichen Küstenstädtchen Muggia im Norden Italiens. Der Ort leidet unter einer Rattenplage – und die Touristen sollen Schuld an der Misere sein.

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An der Uferpromenade der rund 13.000-Einwohner-Gemeinde tummeln sich ungeöhnlich viele Ratten. Die Einwohner haben die Schuldigen dafür schon gefunden: Denn Badegäste sollen verantwortlich für diesen Misstand sein. 

Situation an Wochenenden besonders schlimm
Denn Touristen würden täglich viele Essensreste am Strand zurücklassen, die die Nager anlocken. Pizzakarton und andere Essensbehälter würden einfach zurückgelassen – eine willkommene Nahrungsquelle für die Pelztierchen. Besonders an den Wochenenden würde besonders viel Müll am Strand zurückgelassen.

Die Stadtverwaltung versucht, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. „Die Köder wurden mehr als verdoppelt“, so der Bürgermeister Paolo Polidori. „Aber solange die Ratten Futter finden, ziehen sie dieses natürlich den Ködern vor.“

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Er appelliert an die Strandbesucher, dass diese keine Essensreste liegen lassen sollen – Müllsünder sollen gemeldet werden. Der Stadtchef stellt klar, dass dies auch im eigenen Interesse der Urlauber und Einheimischen sei. 

Bürgermeister will Strafen anheben
Es drohen empfindliche Strafen, wenn man seinen Abfall nicht ordnungsgemäß in einem Mistkübel entsorgt: Wer erwischt wird, muss mit einer Geldbuße zwischen 150 und 450 Euro rechnen. Doch es könnte künftig sogar noch teurer werden: „Wir erwägen, die Strafen zu verschärfen, weil dieses Verhalten besonders unsinnig und unzivilisiert ist“, so der Bürgermeister. 

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