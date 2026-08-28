Urlaubsort in Italien leidet unter Rattenplage

Bürgermeister will Strafen anheben

Es drohen empfindliche Strafen, wenn man seinen Abfall nicht ordnungsgemäß in einem Mistkübel entsorgt: Wer erwischt wird, muss mit einer Geldbuße zwischen 150 und 450 Euro rechnen. Doch es könnte künftig sogar noch teurer werden: „Wir erwägen, die Strafen zu verschärfen, weil dieses Verhalten besonders unsinnig und unzivilisiert ist“, so der Bürgermeister.