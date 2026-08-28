Kärntner Tänzerin bei Streetdance-Finale

Man kennt die Geschichten von Personen, die schon in den frühesten Kindheitstagen die Sportart ausüben, mit der sie später erfolgreich sind. Bei Isa Lientschnigg war das nicht so. Die gebürtige Villacherin fand erst mit 14 Jahren zu dem Sport, der in späterer Folge nicht nur zu ihrer Leidenschaft, sondern auch zu ihrem Beruf wird: das Tanzen.