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Betrug aufgeflogen

120 Gäste fielen auf „Phantom-Wohnungen“ herein

Ausland
05.08.2026 12:20
Cesenatico ist ein malerischer Küstenort – bei vermeintlichen „Schnäppchen“, die weit unter dem ...
Cesenatico ist ein malerischer Küstenort – bei vermeintlichen „Schnäppchen“, die weit unter dem Marktpreis liegen, sollten Urlauber jedoch vorsichtig sein.(Bild: luigi - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

120 Urlauber haben Ferienwohnungen in Norditalien gebucht, die es gar nicht gibt. Bereits 50 Familien mussten anderweitig untergebracht werden, nachdem sie Online-Betrügern zum Opfer gefallen waren. 

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Der Bürgermeister des Adria-Badeort Cesenatico Matteo Gozzoli machte auf den Betrug aufmerksam: Die Betroffenen waren aus Norditalien und dem Ausland angereist und fanden an der angegebenen Adresse statt einer Ferienanlage die Geschäftsstelle einer Versicherungsagentur vor.

Die Betrüger nutzten Bilder einer tatsächlich existierenden Unterkunft. Über Buchungsplattformen veranlassten sie Interessenten, Anzahlungen und Mieten zu überweisen.

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Die von den Betrügern verlangten Preise lagen deutlich unter dem üblichen Niveau, erklärte Gozzoli. Teilweise sei eine Ferienwoche in der Hochsaison für weniger als 800 Euro angeboten worden – etwa 50 bis 60 Prozent unter dem Marktpreis. Zudem habe die Unterkunft keine Bewertungen aufgewiesen.

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