120 Gäste fielen auf „Phantom-Wohnungen“ herein

Aufpassen bei zu günstigen Angeboten

Die von den Betrügern verlangten Preise lagen deutlich unter dem üblichen Niveau, erklärte Gozzoli. Teilweise sei eine Ferienwoche in der Hochsaison für weniger als 800 Euro angeboten worden – etwa 50 bis 60 Prozent unter dem Marktpreis. Zudem habe die Unterkunft keine Bewertungen aufgewiesen.