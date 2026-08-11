Katja Krasavice ließ zum 30er die Hüllen fallen

Selbst ist die Frau dachte sich die Rapperin, die sich vor ihrem Runden bereits ein goldenes Näschen verdient hat, auch in puncto Geburtstagspräsente und machte sich selbst gleich zwei kostspielige Geschenke: eine Rolex aus Roségold mit Diamanten und Rainbow-Besatz, die laut eigener Aussage stolze 140.000 Euro gekostet hatte. Als Zugabe gönnte sich Krasavice auch einen Mercedes G-Klasse – und das, obwohl sie gar keinen Führerschein mehr hat.