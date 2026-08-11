Katja Krasavice ließ zum 30er die Hüllen fallen

Zum 30er hat es Rapperin Katja Krasavice so richtig krachen lassen – und nicht nur das! Sie ließ auch, ganz im Stile von Burlesque-Star Dita Von Teese, die Hüllen fallen ...
Dass sich an diesem Abend im Berliner Szene-Club „Ballhaus“ alles um Katja Krasavice dreht, war nicht zu übersehen. Denn das Geburtstagskind war eindeutig DER Hingucker des Abends.
Krasavice kam als sündige Marilyn
Krasavice kam im Oben-ohne-Marilyn Monroe-Look, ihre Brustwarzen waren lediglich mit einer glitzernden 3 und einer ebenso funkelnden 0 bedeckt. Kein Wunder, immerhin war das – nicht ganz jugendfreie – Motto ihrer Geburtstags-Sause ja auch Nacktheit.
„Das ist Katja-mäßig“, plauderte die Sängerin gegenüber der „Bild“-Zeitung aus. „Das ist so auf Marilyn.“
Heiße Nackt-Einlage
Doch wer denkt, aufregender geht es nicht mehr, der hatte an diesem Abend die Rechnung ohne Krasavice gemacht. Das Geburtstagskind sorgte nämlich höchstselbst für die heißeste Einlage der Party und räkelte sich nicht nur im XXL-Champagnerglas, sondern entledigte sich dann auch noch (fast aller) ihrer Kleider.
Selbst ist die Frau dachte sich die Rapperin, die sich vor ihrem Runden bereits ein goldenes Näschen verdient hat, auch in puncto Geburtstagspräsente und machte sich selbst gleich zwei kostspielige Geschenke: eine Rolex aus Roségold mit Diamanten und Rainbow-Besatz, die laut eigener Aussage stolze 140.000 Euro gekostet hatte. Als Zugabe gönnte sich Krasavice auch einen Mercedes G-Klasse – und das, obwohl sie gar keinen Führerschein mehr hat.
„Ich finde 30 top als Frau“
Mit ihrem Runden hat Krasavice übrigens mittlerweile kein Problem mehr, wie sie der „Bild“ zudem verriet. „Man hat viel mehr Geld, man ist schlauer, erfolgreicher mit 30“, erklärte sie übers Älterwerden. „Ich finde 30 top als Frau. Ich finde auch Frauen mit 30 sehr sexy.“
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