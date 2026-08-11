Wechsel bald fix! ÖFB-Duo schon beim Medizincheck

Jetzt fehlen nur noch die letzten Details, dann dürfen sich Florian Grillitsch und Romano Schmid als Spieler von Frosinone Calcio bezeichnen. Das ÖFB-Duo hat am Dienstag bereits den Medizincheck absolviert.
Videos des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio belegen, dass beide ÖFB-Teamspieler am Dienstag bereits ihren Medizincheck bei Frosinone absolviert haben.
Ablöse für Schmid
Zunächst erreichte Grillitsch die „Villa Stuart“, kurze Zeit später tanzte dort auch Schmid zur Untersuchung an.
Noch im Laufe des Tages ist mit der offiziellen Verkündung der beiden Transfers zu rechnen. Während Grillitsch nach seiner Vertragsauflösung bei Sporting Braga ohne Ablösesumme verpflichtet werden kann, wird für Schmid die ein oder andere Million nach Bremen fließen.
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