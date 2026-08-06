Von hier aus blicken Sie auf 30 Dreistausender

Diese bringen nicht nur viel Wander- und Bergerfahrung mit, sondern wissen, wo die spektakulärste Aussicht zu genießen ist, die buntesten Almwiesen oder ideale Jausenplätze zu finden sind – und nicht zuletzt, wo die „Big Five der Alpen“ zu beobachten sind. Schließlich kennt niemand den Nationalpark so gut wie die Ranger, für die das nicht nur Beruf, sondern Berufung ist.