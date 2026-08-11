Neuer Glasner-Boss verklagt einstigen Glasner-Klub

„Herr Marinakis ist nicht in Erpressung, Spielmanipulation, Drogenhandel oder Korruption verwickelt“, ist in einer Sprechblase neben Gibbs-White zu lesen. Marinakis wiederum hält dem Kicker eine Pistole an den Kopf und hält in der anderen Hand einen Koffer voller Geld. Hintergrund war eine Wechsel-Posse um Gibbs-White und Frust darüber, dass Forest den eigentlich von Palace eroberten Europa-League-Platz einnehmen durfte.