Neuer Glasner-Boss verklagt einstigen Glasner-Klub

Nottingham-Forest-Besitzer Evangelos Marinakis verklagt Liga-Konkurrent Crystal Palace wegen Verleumdung. Hintergrund ist ein umstrittenes Banner. Eine brisante Situation auch für den neuen Forest-Trainer und ehemaligen Palace-Coach Oliver Glasner.
Vor einem Jahr präsentierten die Fans von Crystal Palace vor dem Liga-Match gegen Nottingham ein brisantes Banner. Darauf waren Forest-Klub-Besitzer Marinakis und Nottingham-Spieler Morgan Gibbs-White zu sehen.
„Herr Marinakis ist nicht in Erpressung, Spielmanipulation, Drogenhandel oder Korruption verwickelt“, ist in einer Sprechblase neben Gibbs-White zu lesen. Marinakis wiederum hält dem Kicker eine Pistole an den Kopf und hält in der anderen Hand einen Koffer voller Geld. Hintergrund war eine Wechsel-Posse um Gibbs-White und Frust darüber, dass Forest den eigentlich von Palace eroberten Europa-League-Platz einnehmen durfte.
Gab schon eine Geldstrafe
Für den damaligen Crystal-Palace-Trainer Glasner damals schon ein Ärgernis. Der Verein bekam von der FA eine Geldstrafe von fast 60.000 Euro aufgebrummt. Begründung: Der Verein habe nicht dafür gesorgt, dass die Fans sich nicht unangemessen verhielten.
Damit aber nicht genug, denn nun hat sich Nottingham-Boss Marinakis zudem entschieden, seine Anwälte einzuschalten. Diese haben eine Klage gegen Crystal Palace eingereicht.
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