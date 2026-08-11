Horror-Flug
Mann will Notausgang in 9100 Metern Höhe aufreißen
Fürchterliche Szenen haben sich an Bord einer Maschine abgespielt, die nach Indien unterwegs war: Ein Passagier versuchte, den Notausgang gewaltsam zu öffnen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes.
Als am Mittwoch der Batik-Air-Flug OD 231 von Kuala Lumpur (Malaysia) nach Kochi (Indien) abhob, ahnten die Passagiere noch nichts von dem Wahnsinn, der sie in 9100 Metern Flughöhe erwarten sollte. Mit ihnen an Bord befand sich ein 36-jähriger Mann mit indischer Staatsbürgerschaft, der in Malaysia arbeitet und die Heimreise antrat – und plötzlich aufstand, um den Notausgang zu öffnen.
Ohne jegliche Provokation wollte er auf einmal die Fensterscheibe einschlagen, berichtet die Flughafenpolizei Kochi. Panik brach aus. Mitreisende und Crew-Mitglieder versuchten, den 36-Jährigen zu stoppen, der in der Folge Drohungen ausgesprochen haben soll. Letztlich konnten sie den Mann überwältigen.
Polizei schaltete sich ein
Dem Nachrichtenportal „Onmanorama“ zufolge entstanden bei dem Vorfall Schäden an der Kunststoffinnenausstattung der Notausgangstüre. Dennoch konnte die Maschine sicher am internationalen Airport Kochin landen. Wo der Mann der Polizei übergeben wurde.
Gegenüber dem „Indian Express“ versuchte ein Polizeibeamter zu erklären, was plötzlich in den Mann gefahren war: „Er sagte, er habe in diesem Moment das Bedürfnis dazu verspürt. Es war nicht so, als hätte er seinen Job verloren (und wäre deswegen frustriert gewesen). Er sagte, er käme nach Hause, um sein Neugeborenes zu sehen.“
War es versuchter Mord?
Die ersten Erkenntnisse der Ermittler lassen nicht auf einen Alkoholeinfluss oder eine psychische Episode schließen. „Er hat offenbar keinen Alkohol konsumiert. Derzeit gehen wir auch nicht von psychischen Problemen aus, dies muss aber noch bestätigt werden. Die Ermittlungen laufen“, führte der Beamte laut „Onmanorama“ aus. Tests sollen nun Aufschluss über den Geisteszustand des 36-Jährigen geben. Auch wurde der Vorwurf des versuchten Mordes erhoben.
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