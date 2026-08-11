Mann will Notausgang in 9100 Metern Höhe aufreißen

War es versuchter Mord?

Die ersten Erkenntnisse der Ermittler lassen nicht auf einen Alkoholeinfluss oder eine psychische Episode schließen. „Er hat offenbar keinen Alkohol konsumiert. Derzeit gehen wir auch nicht von psychischen Problemen aus, dies muss aber noch bestätigt werden. Die Ermittlungen laufen“, führte der Beamte laut „Onmanorama“ aus. Tests sollen nun Aufschluss über den Geisteszustand des 36-Jährigen geben. Auch wurde der Vorwurf des versuchten Mordes erhoben.