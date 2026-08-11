Ringen um die Hitze-Hilfen geht in die heiße Phase

Vertrocknete Felder, verhärtete Fronten: Seit gestern wird in der Koalition um die Höhe der Hitze-Hilfen für Landwirte gefeilscht. Wie berichtet, übernimmt die Hagelversicherung zwar gut 400 Millionen Euro des Gesamtschadens in der Höhe von mehr als einer Milliarde Euro. Diese Millionen kommen aber eben nur bei jenen 67 Prozent der Landwirte in Österreich an, die ihre Äcker auch bei der Hagelversicherung „ins Trockene“ gebracht haben. Ein Drittel der Bauern würde auf den Schäden sitzen bleiben.