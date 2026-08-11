Diebe lösten beinahe verheerende Gasexplosion aus

Thermen gestohlen, Gas trat aus

Grund für das Großaufgebot: drohende Explosionsgefahr durch austretendes Erdgas, das in einem Gebäude ungehindert austrat. Die Ursache war jedoch kein willkürlich aufgetretenes Gebrechen. Vielmehr hatten sich bis dato unbekannte Täter unbefugt Zutritt verschafft und waren auf Diebeszug gegangen. Im Visier hatten die Diebe offenbar Kabel sowie Teile der Gasinstallationen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Unter anderem montierten sie sogar Gasthermen ab. Die jedoch waren noch an die Gasleitung angeschlossen.