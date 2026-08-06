Leonies großer Gipfelsieg für die Menschlichkeit

Von Pöggstall in Niederösterreich hinaus in die weite Welt – und zum Instagram-Star mit mehr als 800.000 Followern! Als vorläufig letzten Sehnsuchtspunkt bezwang Leonie Buchegger den mystischen Kilimandscharo für einen guten Zweck ...
Sie tauchte im Meer rund um die Südseeinsel Palau mit Mantas, ritt in der Mongolei auf den vielleicht wildesten Pferden der Welt, probierte Skydiving in Texas und besuchte einen heute friedlichen, aber früher gefährlichen Menschenfresser-Stamm in Papua-Guinea.
Die Wurzeln der Abenteurerin liegen im Waldviertel. In Pöggstall verbrachte Leonie unbeschwerte Kindheitstage bei ihren Großeltern – in der Natur, fernab vom Großstadtlärm. Vielleicht wurde ja dort der Grundstein für ihre Reiselust gelegt.
Das Ziel: Der Kilimandscharo
Nun hat sich die Fotografin und Bloggerin einem der größten Abenteuer ihres Lebens gestellt: der Besteigung des Kilimandscharo. Sieben Tage lang kämpfte sie sich gemeinsam mit ihrer Gruppe über die Machame-Route durch tropischen Regenwald, bizarre Hochgebirgslandschaften und eisige Nächte bis zum höchsten Punkt Afrikas auf 5895 Metern.
Der Weg nach oben war alles andere als leicht. Höhenkrankheit, Fieber, Magenprobleme und unerträgliche Kopfschmerzen machten nahezu jedem Teilnehmer zu schaffen. Jeder Schritt wurde mit zunehmender Höhe zur Herausforderung. Besonders beeindruckte Buchegger jedoch nicht der Berg selbst, sondern die Menschen, die ihn täglich bezwingen. 45 Porter schleppten Zelte, Lebensmittel und Ausrüstung für die Expedition. Für viele Träger ist der Kilimandscharo die einzige Möglichkeit, ihre Familien zu ernähren.
Wenn das Herz nicht mitgeht, stößt man schnell an seine Grenzen.
Leonie Buchegger
„Der Kilimandscharo hat mir gezeigt, dass wahre Stärke aus dem Herzen kommt. Wenn das Herz nicht mitgeht, stößt man schnell an seine Grenzen“, schildert Buchegger den berührenden Moment, als sie unter Tränen am Uhuru-Peak stand.
Noch berührender: Der Gipfelsieg hatte tieferen Sinn. Denn sie sammelte Spenden für „Ärzte ohne Grenzen“. Leonie, unser aller Herzen fliegen dir zu!
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