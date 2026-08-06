Leonies großer Gipfelsieg für die Menschlichkeit

Der Weg nach oben war alles andere als leicht. Höhenkrankheit, Fieber, Magenprobleme und unerträgliche Kopfschmerzen machten nahezu jedem Teilnehmer zu schaffen. Jeder Schritt wurde mit zunehmender Höhe zur Herausforderung. Besonders beeindruckte Buchegger jedoch nicht der Berg selbst, sondern die Menschen, die ihn täglich bezwingen. 45 Porter schleppten Zelte, Lebensmittel und Ausrüstung für die Expedition. Für viele Träger ist der Kilimandscharo die einzige Möglichkeit, ihre Familien zu ernähren.