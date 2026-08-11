Mit diesem Mega-Projekt überrascht Zoe Straub

Mit der Rockoper „EPOS“ schlägt Sängerin Zoe Straub ein völlig neues Kapitel auf. Bevor das Musikprojekt 2027 beim Musikfestival Steyr seine Weltpremiere feiert, wurde auf der „Summerstage“ in Wien die erste Single „Baby, bye bye“ präsentiert. Was sich die Fans erwarten können? Mehr dazu im Video.