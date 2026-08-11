„Hilfsbereite“ Fremde entpuppten sich als Diebe

Diebstahl bemerkt, als Täter weg waren

Nach bisherigen Erkenntnissen boten die beiden Tatverdächtigen dem Mann zunächst ihre Hilfe an. Sie gaben an, ihm dabei behilflich sein zu wollen, seine Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Nachdem die beiden Personen die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte der Mann, dass das Bargeld fehlte.