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Hinterhältige Aktion

„Hilfsbereite“ Fremde entpuppten sich als Diebe

Wien
11.08.2026 12:45
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.(Bild: Krone-Collage/Christian Jauschowetz, LPD Wien)
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Von krone.at

Perfide Tat in Wien: Zwei Tatverdächtige sollen einem gehbeeinträchtigten Mann eine höhere fünfstellige Bargeldsumme aus der Wohnung gestohlen haben. Die Polizei veröffentlicht nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bilder der Verdächtigen und bittet um Hinweise.

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Am 16. Februar 2026 gegen 12 Uhr soll es in der Siccardsburggasse im 10. Wiener Gemeindebezirk zu einem schweren Diebstahl gekommen sein. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen zwei Personen, die im Verdacht stehen, einem gehbeeinträchtigten Mann eine höhere fünfstellige Bargeldsumme gestohlen zu haben.

Diebstahl bemerkt, als Täter weg waren
Nach bisherigen Erkenntnissen boten die beiden Tatverdächtigen dem Mann zunächst ihre Hilfe an. Sie gaben an, ihm dabei behilflich sein zu wollen, seine Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Nachdem die beiden Personen die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte der Mann, dass das Bargeld fehlte.

Die Unbekannten boten dem auf einen Gehstock angewiesenen Mann ihre Hilfe an – doch sie hatten ...
Die Unbekannten boten dem auf einen Gehstock angewiesenen Mann ihre Hilfe an – doch sie hatten nichts Gutes im Sinn.(Bild: Krone-Collage/LPD Wien)

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm die Ermittlungen. Nun ersucht die Wiener Polizei über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder, auf denen die mutmaßlichen Täter zu sehen sind.

Die Polizei bittet insbesondere jene Personen um Hinweise, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Flucht aufgefallen sind. 

Hinweise können auch anonym beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter 01-31310-57800 abgegeben werden.

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