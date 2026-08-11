Auf Suche nach Ehefrau: Schwager niedergestochen

Ein 34-jähriger Kroate hat am Sonntagabend seinen Schwager in Graz niedergestochen. Der Tatverdächtige war offenbar auf der Suche nach seiner Ehefrau gewesen, es kam zum Streit.
Kurz vor 22 Uhr stand der 34-Jährige am Sonntag plötzlich vor der Wohnung seines Schwagers in Graz. Der Kroate war auf der Suche nach seiner Ehefrau, die offenbar nach Streitigkeiten zu ihrem Bruder geflohen war. Der Tatverdächtige wollte seine Landsfrau zur Rede stellen.
Nachdem der 34-Jährige an der Tür geklopft hatte, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Augenscheinlich wollte ihn der 30-Jährige nicht in die Wohnung lassen. Im Zuge des Streits zückte der Ältere plötzlich ein Messer und stach auf seinen Schwager ein.
Polizeihund stöberte Messer auf
Ein Stich traf ihn, weitere Angriffe konnte das Opfer abwehren. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte aber von der Polizei in seiner Wohnung festgenommen werden. Die Tatwaffe stöberte ein Polizeihund in der Küche auf. Der 34-Jährige hatte es gereinigt und zurück in den Besteckkasten gelegt.
Sowohl Täter als auch Opfer waren zur Tatzeit alkoholisiert. Das Landeskriminalamt Steiermark übernahm die Ermittlungen. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der Kroate teilweise geständig. Das schwer verletzte Opfer wird im LKH Graz behandelt.
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