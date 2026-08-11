Auf Suche nach Ehefrau: Schwager niedergestochen

Nachdem der 34-Jährige an der Tür geklopft hatte, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Augenscheinlich wollte ihn der 30-Jährige nicht in die Wohnung lassen. Im Zuge des Streits zückte der Ältere plötzlich ein Messer und stach auf seinen Schwager ein.