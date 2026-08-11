Mehr Drohneneinsätze
Belarus: Geheim-Tunnel an Litauens Grenze entdeckt
In Lettland wurde ein Tunnel entdeckt, durch den Migranten unterirdisch aus dem Nachbarland Belarus in das EU-Land gelangen konnten. Der Geheimgang ist nach Angaben von Innenminister Janis Dombrava von Grenzschutz, Militär und Polizei in einem Grenzabschnitt nahe dem geschlossenen Übergang Silene ausfindig gemacht worden.
Entdeckt worden sei der rund zehn Meter vom Zaun entfernte Tunnel beim Versuch, den Einreiseweg von einer Gruppe von aufgegriffenen Migranten zu rekonstruieren, die illegal die Grenze überschritten hatten. Nach Angaben des lettischen Grenzschutzes wurden 15 Personen festgenommen. „Es ist der erste Tunnel dieser Art in Lettland“, so Dombrova. Er ordnete die Suche nach weiteren unterirdischen Gängen mithilfe elektronischer Geräte an.
Leitern aus Ästen
Bisher hatten Migranten versucht, über den Grenzzaun in das baltische EU-Land zu gelangen. Dazu hatten sie einem Sprecher des Grenzschutzes zufolge verschiedenes Werkzeug wie etwa Metallscheren oder selbst gebaute Leitern aus Ästen und Stöcken genutzt.
Zur Eindämmung der im Sommer deutlich gestiegenen Zahl an illegalen Grenzgänger startete Lettland zudem nun eine neue Operation zur Sicherung seiner Ostgrenze. Dabei sollen im Grenzgebiet etwa verstärkt Drohnen zum Einsatz kommen, um illegale Grenzübertritte festzustellen.
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