Belarus: Geheim-Tunnel an Litauens Grenze entdeckt

Entdeckt worden sei der rund zehn Meter vom Zaun entfernte Tunnel beim Versuch, den Einreiseweg von einer Gruppe von aufgegriffenen Migranten zu rekonstruieren, die illegal die Grenze überschritten hatten. Nach Angaben des lettischen Grenzschutzes wurden 15 Personen festgenommen. „Es ist der erste Tunnel dieser Art in Lettland“, so Dombrova. Er ordnete die Suche nach weiteren unterirdischen Gängen mithilfe elektronischer Geräte an.