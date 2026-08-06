Wo Sie Tutanchamun persönlich „treffen“ können

Wo Pharaonen ihre letzte Ruhe fanden

Ein Höhepunkt ist die Fahrt ins Tal der Könige, wo man in das Neue Reich Ägyptens eintaucht. Die Epoche, in der vor rund 3500 Jahren Pharaonen wie Ramses II. herrschten. Die teils aufwendig und kunstvoll gestalteten Gräber liegen nicht wie davor üblich in Pyramiden, sondern tief in den Felsen. Kleine Elektrofahrzeuge, die Taftafs, bringen Besucher zum Ausgangspunkt, von wo aus einige der bisher entdeckten über 60 Gräber zu besichtigen sind.