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Frage des Tages

Fühlen Sie sich auf Österreichs Bahnhöfen sicher?

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11.08.2026 12:03
Immer wieder sorgen Zwischenfälle auf Bahnhöfen für Aufsehen. Wie erleben Sie die Situation?
Immer wieder sorgen Zwischenfälle auf Bahnhöfen für Aufsehen. Wie erleben Sie die Situation?(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
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Von Community

Ein Streit eskaliert, ein Passant wird angepöbelt, jemand wird bestohlen: Auf Österreichs Bahnhöfen kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Besonders in den Abendstunden kann bei Reisenden schnell ein ungutes Gefühl entstehen. Doch wie groß ist das Problem tatsächlich? Unsere Frage des Tages vom 11. August lautet: „Fühlen Sie sich auf Österreichs Bahnhöfen sicher?“

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Können Sie dort auch spätabends unbesorgt auf den nächsten Zug warten, oder meiden Sie bestimmte Bahnhöfe und Zeiten? Reichen Polizeipräsenz, Videoüberwachung und Sicherheitsdienste aus? Und was müsste sich ändern, damit Sie sich auf Österreichs Bahnhöfen sicherer fühlen?

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