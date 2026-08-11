Ein Streit eskaliert, ein Passant wird angepöbelt, jemand wird bestohlen: Auf Österreichs Bahnhöfen kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Besonders in den Abendstunden kann bei Reisenden schnell ein ungutes Gefühl entstehen. Doch wie groß ist das Problem tatsächlich? Unsere Frage des Tages vom 11. August lautet: „Fühlen Sie sich auf Österreichs Bahnhöfen sicher?“