Austria-Frauen und St. Pölten kennen Gegner

Meister Austria Wien trifft zunächst auswärts in der dritten Runde des Meisterwegs auf den SK Brann Bergen, SKN St. Pölten bekommt es in Runde drei des Ligawegs zuerst daheim mit dem Juventus Turin zu tun. Spieltermine sind der 26. August und der 2. September. Die genauen Spielzeiten werden am Mittwoch festgelegt.