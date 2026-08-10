„Diese Woche erkennst du, wer dich manipuliert“

Was, wenn du längst spürst, dass etwas nicht mehr passt – aber trotzdem an deiner alten Rolle festhältst? Astrologin Astrid Hogl-Kräuter spricht im krone.tv-Talk über die Sonnenfinsternis im Löwen, Manipulation und Beziehungen. „Glaub nicht jede Geschichte, nur weil sie mit Überzeugung erzählt wird“, warnt sie. Und sie stellt eine unbequeme Frage: „Bleibe ich bei mir, wenn diese Person da ist?“ Was diese Woche sichtbar werden könnte und warum jetzt ein echter Neuanfang möglich ist, verrät sie im Talk.
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