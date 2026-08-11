Hype um Humanoide: Ansturm auf Unitree-Aktien

Der Börsengang des chinesischen Roboterherstellers Unitree stößt nach bisherigen Zahlen auf enorme Nachfrage. Bei der Zeichnung für Privatanleger wurden rund 8300-mal so viele Aktien bestellt wie zunächst angeboten, wie aus Angaben der Shanghaier Börse vom Dienstag hervorgeht.
Unitree ist eines der bekanntesten jungen Technologieunternehmen Chinas. Seine humanoiden Roboter tanzten bei der Frühlingsfest-Gala des Staatssenders CCTV, die jedes Jahr Hunderte Millionen Menschen verfolgen. Videos mit Saltos, Boxkämpfen und Laufübungen sorgen in sozialen Netzwerken immer wieder für Aufmerksamkeit.
Das Unternehmen aus der ostchinesischen Stadt Hangzhou baut sowohl humanoide Roboter als auch vierbeinige Roboterhunde und möchte mit dem Börsengang gut sechs Milliarden Yuan einnehmen – umgerechnet rund 769,23 Millionen Euro. Der erste Handelstag steht bisher nicht fest.
Viele Anbieter, kleiner Markt
Humanoide Roboter gelten als großes Zukunftsfeld. Sie sollen später einmal in Fabriken, Lagerhallen, Geschäften und Haushalten eingesetzt werden. Auch der US-Elektroautobauer Tesla arbeitet unter der Führung von Elon Musk an einem solchen Roboter mit dem Namen Optimus. Der Markt steht jedoch noch am Anfang. In China tummeln sich zahlreiche Hersteller, doch der breite produktive Einsatz humanoider Roboter steht noch aus.
Hype um KI-Aktien
Der Ansturm auf Unitree passt zum allgemeinen Börsenhype um chinesische Unternehmen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und moderne Computertechnik. Ende Juli sorgte der Speicherchip-Hersteller CXMT für Aufsehen. Seine Aktie stieg am ersten Handelstag um 466 Prozent. Auch andere chinesische Entwickler von KI-Chips verzeichneten bei ihren Börsendebüts Kursgewinne von mehreren Hundert Prozent.
Allerdings schwankten chinesische Technologieaktien zuletzt stark. Nach hohen Kursgewinnen gerieten viele Werte zeitweise deutlich unter Druck. Die Börsenaufsicht wurde aktiv, staatliche Investoren kauften Aktien, um den Markt zu stabilisieren.
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