Teenager trinken weniger, aber immer noch zu viel

Junge Steirer trinken heute weniger Alkohol als früher – stimmt die weitverbreitete Annahme? Ja, aber auf hohem Niveau, wie Zahlen im europäischen Vergleich zeigen. Die teuren Drinks könnten aber ein Grund für den Rückgang sein.
Können Sie sich noch an ihren ersten Rausch erinnern? Beim Dorffest vielleicht, als Freunde Ihnen Bier in die Hand drückten, oder war es der gestohlene Wein aus dem Keller bei einer Hausparty?
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