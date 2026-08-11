Staatsbürgerschaft auch für fremde Unternehmer?

„Goldener Pass“: Honorierung von Leistung oder Privileg?

Doch bei Unternehmern wird diese Möglichkeit bislang deutlich seltener genutzt. Und das, obwohl Österreich Investitionen und neue Unternehmen braucht. Ein Gründer, der hier Millionen investiert und Arbeitsplätze schafft, kann für die Republik einen erheblichen wirtschaftlichen Wert haben. Warum sollte ein solcher Beitrag also weniger zählen als Erfolge in Kunst oder Sport? Kritiker warnen dagegen vor einem Pass nach dem Motto „Geld gegen Staatsbürgerschaft“. Die Staatsbürgerschaft sei mehr als ein wirtschaftliches Zuckerl und dürfe nicht zum bloßen Kaufgut für wohlhabende Menschen werden.

Wie sehen Sie das?

Sollte Österreich Unternehmer, die hier investieren und Arbeitsplätze schaffen, bei der Staatsbürgerschaft stärker berücksichtigen? Reicht wirtschaftlicher Erfolg als besonderes Interesse der Republik aus? Wo würden Sie die Grenze zwischen sinnvoller Standortpolitik und einem „goldenen Pass“ ziehen?