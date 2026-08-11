„Schön, dass ich jemand so glücklich machen kann“

Genau damit hat sie diesen Star in ihren Bann gezogen. Wincent Weiss, den deutschen Popsänger und Songwriter. Der 33-Jährige hat die „pubertierende Rampensau“ (Zitat ihrer Mama) zu seinem Wien-Konzert in die METAStadt eingeladen, nachdem er in der „Krone bunt“ von ihrer Begeisterung für ihn gelesen hatte. Lara hatte so viele Fragen an ihn, die sie mit ihren Augen auf dem Spezialcomputer zuvor formuliert und ihrer Mama Kimberly ausgedruckt hat. Ihr Herz, das nach einem epileptischen Anfall ihrer Mama bei der Geburt aufgehört hatte zu schlagen, schlug der Schülerin im Backstage-Bereich bis zum Hals. Sie wollte so viel sagen, so viel fragen in ihrem stylischen schwarzen Zweiteiler – bauchfrei, versteht sich für eine Löwin, die am 13. August den 15. Geburtstag feiert.