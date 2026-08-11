„Schön, dass ich jemand so glücklich machen kann“

„Krone“-Leser kennen die Geschichte dieses Mädchens: Jetzt ging endlich ein Traum von ihr in Erfüllung – der deutsche Superstar Wincent Weiss lud die 14-jährige Lara aus dem niederösterreichischem Pottenbrunn dieser Tage zu seinem Konzert in Wien. Backstage verriet ihr der 33-Jährige all seine Geheimnisse ...
Es ist halt so ein Wechselbad der Gefühle mit 14 Jahren. Man ist irgendwie ein bisschen „verliebt“ in einen Star, dann wieder verärgert, weil er geheiratet hat. Man versteht halt manchmal die Welt nicht und kann es nicht einfach rausbrüllen als Löwe (nicht nur im Sternzeichen). Zumindest Lara nicht – „Krone“-Leser kennen die Kämpferin aus Pottenbrunn (NÖ), die nicht reden kann, im Rollstuhl sitzt. Aber mit ihren Augen, ihrem Lachen und ihrem Herzen kommuniziert.
Genau damit hat sie diesen Star in ihren Bann gezogen. Wincent Weiss, den deutschen Popsänger und Songwriter. Der 33-Jährige hat die „pubertierende Rampensau“ (Zitat ihrer Mama) zu seinem Wien-Konzert in die METAStadt eingeladen, nachdem er in der „Krone bunt“ von ihrer Begeisterung für ihn gelesen hatte. Lara hatte so viele Fragen an ihn, die sie mit ihren Augen auf dem Spezialcomputer zuvor formuliert und ihrer Mama Kimberly ausgedruckt hat. Ihr Herz, das nach einem epileptischen Anfall ihrer Mama bei der Geburt aufgehört hatte zu schlagen, schlug der Schülerin im Backstage-Bereich bis zum Hals. Sie wollte so viel sagen, so viel fragen in ihrem stylischen schwarzen Zweiteiler – bauchfrei, versteht sich für eine Löwin, die am 13. August den 15. Geburtstag feiert.
20 Minuten – ohne Starallüren
Wincent Weiss setzte sich einfach auf ein Holzbankerl zu Lara, Mama Kimberly (34) stellte die Fragen ihrer Kleinen: Der Sänger ohne jegliche Starallüren konzentrierte sich auf Lara und antwortete nur ihr – 20 Minuten lang. „Es mitzubekommen, was meine Musik bei Menschen auslöst, ist total schön. Irgendwie unfassbar für mich.“
Übrigens: Laras Bruder Liam (9) wollte eigentlich nur ein Foto mit einem Security an diesem Konzertabend, sonst Ruhe. Zu guter Letzt hielt er die Hand seiner großen Schwester für ein Erinnerungsfoto mit Wincent Weiss an diesem besonderen Tag.
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