Lkw kracht auf Lkw: Chauffeur stirbt im Wrack

Zu einer Tragödie kam es heute kurz nach Mitternacht auf der Westautobahn in Niederösterreich. Ein Lkw fuhr auf einen Sattelschlepper auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker in der schwer beschädigten Fahrerkabine eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Der tragische Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht in Fahrtrichtung Wien zwischen Loosdorf und St. Pölten. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ein Lkw auf einen Sattelschlepper auf. Das tonnenschwere Fahrzeug krachte offenbar nahezu ungebremst ins Heck des vorderen Gefährts.
Enorme Wucht
Die Wucht des Zusammenstoßes war so groß, dass der Chauffeur des auffahrenden Lkw in der total deformierten Fahrerkabine seines Fahrzeuges eingeschlossen wurde. Binnen kurzer Zeit traf ein Großaufgebot an Rettungskräften am Unfallort ein. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt.
Kabine „aufgeschnitten“
Feuerwehrleute mussten den eingeklemmten Lenker mit hydraulischen Geräten aus der Fahrerkabine befreien. Doch für den Mann gab es keine Rettung mehr. Der Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Die beiden Insassen des vorausfahrenden Lkw kamen mit dem Schrecken davon. Die beiden Unfallwracks wurden von der Feuerwehr geborgen und auf einem Abstellplatz gesichert.
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