Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfalltragödie auf A1

Lkw kracht auf Lkw: Chauffeur stirbt im Wrack

Niederösterreich
23.09.2026 08:05
Die Fahrerkabine wurde komplett zertrümmert.
Die Fahrerkabine wurde komplett zertrümmert.(Bild: DOKU-NÖ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Zu einer Tragödie kam es heute kurz nach Mitternacht auf der Westautobahn in Niederösterreich. Ein Lkw fuhr auf einen Sattelschlepper auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker in der schwer beschädigten Fahrerkabine eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der tragische Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht in Fahrtrichtung Wien zwischen Loosdorf und St. Pölten. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ein Lkw auf einen Sattelschlepper auf. Das tonnenschwere Fahrzeug krachte offenbar nahezu ungebremst ins Heck des vorderen Gefährts.

Enorme Wucht
Die Wucht des Zusammenstoßes war so groß, dass der Chauffeur des auffahrenden Lkw in der total deformierten Fahrerkabine seines Fahrzeuges eingeschlossen wurde. Binnen kurzer Zeit traf ein Großaufgebot an Rettungskräften am Unfallort ein. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt.

Kabine „aufgeschnitten“
Feuerwehrleute mussten den eingeklemmten Lenker mit hydraulischen Geräten aus der Fahrerkabine befreien. Doch für den Mann gab es keine Rettung mehr. Der Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Die beiden Insassen des vorausfahrenden Lkw kamen mit dem Schrecken davon. Die beiden Unfallwracks wurden von der Feuerwehr geborgen und auf einem Abstellplatz gesichert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
23.09.2026 08:05
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
NiederösterreichWienLoosdorfSt. Pölten
WestautobahnWrackAufprall
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
192.026 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Deutschland
Skandal nach Tausenden Spanner-Videos von Wiesn
115.972 mal gelesen
Tatort „Teufelsrad“: In dem legendären Fahrgeschäft werden unfreiwillige Entblößungen gefilmt ...
Ski Alpin
Der Skizirkus trauert um seinen „Skischuh-Papst“
100.134 mal gelesen
Jonathan Nordbotten (l.) war einer von unzähligen Ski-Assen, die auf die Dienste ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1753 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1496 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1310 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf