Lkw kracht auf Lkw: Chauffeur stirbt im Wrack

Kabine „aufgeschnitten“

Feuerwehrleute mussten den eingeklemmten Lenker mit hydraulischen Geräten aus der Fahrerkabine befreien. Doch für den Mann gab es keine Rettung mehr. Der Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Die beiden Insassen des vorausfahrenden Lkw kamen mit dem Schrecken davon. Die beiden Unfallwracks wurden von der Feuerwehr geborgen und auf einem Abstellplatz gesichert.