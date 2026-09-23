Pilzjäger schießen scharf gegen einen „Verräter“

Wie lassen sich Steinpilz und Co. besser aufspüren? Dafür bietet der gebürtige Franzose Jordan Monnot mit Partnern auch in Österreich Online-Karten an. Doch die Geschäftsidee stößt auf heftigen Widerstand. Monnot sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert.
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz unter versierten Pilzjägern: Nie einen guten Platz verraten! Da hagelt es schon mal Schelte, wenn etwa über soziale Medien Insiderwissen verraten wird. Wie rigoros dabei Pilzfreunde sein können, das muss aktuell der gebürtige Franzose Jordan Monnot erfahren.
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