Paris: Frauen heimlich mit Kamerabrillen gefilmt

Tätern drohen bis zu zwei Jahre Haft

Die Pariser Staatsanwaltschaft spricht von einem „zunehmenden Trend“ in den Online-Netzwerken, „bei dem Frauen auf der Straße mit Smart Glasses ohne ihre Zustimmung gefilmt und die Aufnahmen anschließend online veröffentlicht werden“. Nach französischem Recht sei das eine Straftat, die mit bis zu zwei Jahren Haft und einer Geldstrafe von bis zu 45.000 Euro bestraft werden könne.