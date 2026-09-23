„Schwitzen statt sitzen“ in der Justizanstalt

Gemeinnützige Arbeit statt kurze Haft im Gefängnis

Neben der Reform der bedingten Entlassung sowie der Ausweitung des elektronisch überwachten Hausarrests und der soeben im Ministerrat beschlossenen Außerlandes-Bringung ausländischer Straftäter prüft das Justizministerium ein weiteres probates Mittel. „Im Mittelpunkt der Arbeit an weiteren Entlastungsmaßnahmen stehen aktuell Alternativen zu kurzen unbedingten Haftstrafen. Dazu zählt etwa die Erbringung gemeinnütziger Leistungen (,Schwitzen statt Sitzen’). Schwere Gewalt-, Terror- und Sexualdelikte wären davon ausgenommen. Was derzeit bei Ersatzfreiheitsstrafen bereits möglich ist, soll auch bei kurzfristigen Freiheitsstrafen möglich werden“, erläuterte die Ministerin.