Jagdhund biss Familie: Von Tierrettung abgeholt

Drei Personen wurden in Oberösterreich von einem jungen Jagdhund angegriffen und gebissen. Um das Tier unter Kontrolle zu bringen, holte die Polizei die Tierrettung dazu. Bei deren Eintreffen sei „Gonzo“ aber schon „ganz brav“ gewesen. Nun wird der Vierbeiner in einer Tierklinik begutachtet.