Duell gegen Israel: Wen würden Sie aufstellen?

Mit Arnautovic, Alaba, Schöpf, Grillitsch, Ljubicic, Laimer, Penz, Svoboda und Sabitzer sind gleich neun WM-Fahrer nicht mehr im aktuellen Kader mit dabei. Raum für Spekulationen lassen aber nicht nur die Personalien, sondern auch die Formation. Wie würden Sie gegen Israel spielen?

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