Zahl der Toten nach Taifun in Japan steigt an

Wohnhäuser eingestürzt

Die enormen Wassermassen lösten schwere Schlammlawinen aus, die vor allem in den besonders hart getroffenen Präfekturen Chiba und Kanagawa Wohnhäuser zum Einsturz brachten. Durch das aufgeweichte Erdreich besteht auch nach Abzug des Windes akute Erdrutschgefahr.