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Auf den Spuren von Baumgartner, Grillitsch & Co.

Fußball National
23.09.2026 05:30
Die „Krone“ schaute in der AKA St. Pölten vorbei
Die „Krone“ schaute in der AKA St. Pölten vorbei(Bild: Krone KREATIV/Christopher Thor)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Baumgartner, Grillitsch, Greiml, Ljubicic, Fidjeu-Tazemeta – viele Top-Profis machten ihre ersten Schritte einst in der AKA St. Pölten. Die „Krone“ wanderte auf den Spuren der ÖFB-Stars und besuchte die renommierte Talentschmiede, die ihren Schützlingen die Möglichkeiten Tag für Tag vor Augen hält. 

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Wortwörtlich. Die Trikots der Profis hängen fast überall an den Wänden. „Wenn’s die Zeit zulässt, schauen sie auch vorbei. Das ist eine schöne Bestätigung für unseren Weg, zeigt, dass sie sich hier wohlgefühlt haben“, meint Geschäftsführer Alexander Gruber stolz.

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