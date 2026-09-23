Auf den Spuren von Baumgartner, Grillitsch & Co.

Baumgartner, Grillitsch, Greiml, Ljubicic, Fidjeu-Tazemeta – viele Top-Profis machten ihre ersten Schritte einst in der AKA St. Pölten. Die „Krone“ wanderte auf den Spuren der ÖFB-Stars und besuchte die renommierte Talentschmiede, die ihren Schützlingen die Möglichkeiten Tag für Tag vor Augen hält.